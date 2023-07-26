Законом также повышаются налоги до довоенного уровня и возвращаются налоговые проверки.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, ранее принятый Верховной Радой, о возвращении довоенного налогообложения, который, в частности, предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2%.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, отметив что с 1 августа закон уже вступит в силу. "Президент подписал налоговый закон", - написал Железняк.

Согласно принятому документу, предусматривается отмена возможности для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода; отмена возможности для ФЛП-плательщиков единого налога I и II группы не платить единый налог; возобновление проведения документальных проверок; восстановление штрафных санкций за нарушение налогового законодательства.

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Пользователи соцсетей горячо отреагировали на эту новость, которая, скорее всего, заметно усложнит жизнь бизнесу, следующими комментариями: "панислась...", "нашо?", "а почему не рассмотрена петиция к президенту по поводу этого закона?" и тому подобное.

Налоги во время войны

Верховная Рада в конце июня приняла в целом налоговый законопроект №8401, который предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг. Принятие этого документа является условием, предусмотренным соглашением с МВФ. А в середине июля – депутаты поддержали инициативу во втором чтении.

В целом закон отменяет те нормы, которые были приняты еще в марте 2022 года как налоговые стимулы для поддержки бизнеса во время войны, которые предусматривали возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

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