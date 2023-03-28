Большинство новых бизнесов открывается в сфере розничной торговли.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине было зарегистрировано более 202 тысяч новых ФОП.

Как соообщает Опендатабот, наибольшее количество новых ФОП с начала полномасштабного вторжения зарегистрировали киевляне – 29 тысяч. Во Львовской области появилось 16,8 тысяч ФОП, замыкает тройку Днепропетровсая область - там зарегистрировали 15,9 тысяч новых бизнесов.

В рейтинге популярности на первом месте ФОП, связанный с торговлей, на втором - программисты. ФОПы, занимающиеся оптовой торговлей автотранспортом занимают третье место.

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Сразу после начала российского вторжения, некоторое время реестры не работали и открыть ФОП было невозможно. После возобновления возможности открывать собственное дело с помощью "Дии" только за первые сутки было зарегистрировано более тысячи новых бизнесов.

В апреле их количество возросло в десять раз — до 12,6 тысячи дел. С тех пор количество новых ФОП увеличивалось, достигнув пика в сентябре с 20,1 тысячи.

Вначале 2023 года количество новых малых и средних бизнесов снова начало расти.

Бизнес во время войны

В марте 2022 года ФОПам разрешили платить налоги через "Дию".

13 июня 2022 года в "Дии" появилась новая услуга для некоторых ФОПов.

По состоянию на 4 августа 2022 года в Украине зарегистрировали рекордное количество ФОПов. В разрезе бизнеса, по данным украинской компании по автоматизации заведений Poster, обороты выросли с 82% до 88%. Новый рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

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