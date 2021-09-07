В Минсоцполитики отметили, что уже сейчас Украина имеет несколько уровней поддержки людей пожилого возраста.

Обеспечение людей пожилого возраста состоит не только из пенсии, которую выплачивает государство.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

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В Мінсоцполіітики отметили, что глобальные изменения – старение, распространение нестандартных форм занятости, миграция - требуют от стран адаптироваться и строить гибкие системы обеспечения людей на пенсии.

В Минсоцполитики отметили, что уже сейчас Украина имеет пять уровней поддержки людей пожилого возраста, и для обеспечения достойной жизни будущих поколений Минсоцполитики укрепляет и развивает каждый из них в координации с другими уровнями.

Уровни поддержки пенсионеров:

0 уровень - минимальные пенсионные гарантии;

I уровень - страховые пенсии из солидарной системы;

II уровень - обязательные накопления;

III уровень - добровольные накопления;

IV уровень - социальные услуги, субсидии и тому подобное.

Кому и когда поднимут пенсии в 2022 году:

с 1 января 2022 года пересчитают пенсии ликвидаторам Чернобыльской катастрофы с инвалидностью;

с 1 марта будет проведена общая индексация пенсий для примерно 10 млн пенсионеров;

в марте 2022 года повысят компенсации украинцам старше 75 лет;

с 1 июля пересчитают прожиточный минимум: в результате вырастут максимальная, минимальная пенсии и надбавки за стаж сверх нормы;

с 1 октября вырастет минимальная пенсия для тех, кто достиг 65 лет и имеет необходимый трудовой стаж;

с 1 декабря повысят прожиточный минимум, а также минимальные, максимальные пенсии и надбавки.

Также Минсоцполитики предлагает расширить программу ежемесячных доплат пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет.

Какая сейчас средняя пенсия по Украине:

Средняя пенсия по Украине - от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек);

пенсию меньше 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек).

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек).

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет Министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Елена Коваленко