Доллар по 30: эксперт спрогнозировал последствия увольнения руководства НБУ

Аналитик считает основным риском для курса гривни включение печатного станка новым руководителем центробанка.

Если руководство Национального банка Украины продолжит смещаться с должностей, риски роста курса до 30 гривен за доллар будут крайне высокими и реальными, рассказал аналитик компании "Альпари" Максим Пархоменко в комментарии УНИАН.

Читайте такжеПочти половина украинцев ожидают ухудшения экономического положения страны - опрос

По его словам, сейчас запуск эмиссии новой гривни заблокирован отдельными нормативными актами и самим правлением НБУ.

"Основной риск для гривни - это включение в руководство банка чиновника, который может включить печатный станок. Разговоры об этом идут давно. Часто во время своих интервью экс-министр экономики и разные депутаты ратовали за включение печатного станка. Многие украинцы знают по опыту прошлых кризисов 2008 и 2014 года, к чему это может привести", - отметил эксперт.

Пархоменко рассказал, что на протяжении последних двух месяцев активность изменения курса гривни достаточно сильно снизилась: если раньше движение на валютном рынке в 20-30 копеек не вызвало ажиотажа и не особо удивляло участников рынка, то в последние месяцы движение гривни на 10-15 копеек уже стало нормой.

"От этого еще больше удивляла динамика гривни в среду. По факту, начиная с открытия дня и до конца торговой сессии гривня падала, кто-то активно продавал национальную валюту. В течение вчерашней сессии гривня по итогу просела на 40 копеек, чего не было давно. Причина падения гривни стала известна уже под вечер. Глава НБУ подал в отставку", - рассказал эксперт.

Он отметил, что для финансовой устойчивости нашей страны замена руководителя центрального банка, который смог сохранить стабильность в период кризиса и пройти его с минимальными потерями для финансовой системы, - крайне отрицательный факт. Приход на его место популистов может ухудшить как динамику гривни, так и самой финансовой системы.

"Независимость НБУ и игра в долгую не отвечает на запросы текущего правительства. При этом основной договоренностью с МВФ была именно независимость центрального банка. А это создает сложности для работы с миссией и получения транша в конце года", - подчеркнул Пархоменко.

Аналитик также напомнил, что Министерству финансов нужно покрыть долги и уже в этом квартале выплатить порядка 153 миллиардов гривень (чуть больше 4 миллиардов долларов), и сделать это Минфин хотел за счет частичного рефинансирования долга.

"С учетом смены главы НБУ сделать теперь это будет сложнее и дороже, что будет ложиться на плечи населения", - резюмировал Пархоменко.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение тем, что в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram