Государственная таможенная служба в ноябре выполнила план по доходам в бюджет на 102%, перечислив в госбюджет 35,86 миллиарда гривень.
Читайте такжеУкраинская таможня рассказала, как упала внешняя торговля за время карантина
Об этом сообщила пресс-служба Гостаможслужбы.
"Государственная таможенная служба перечислила в госбюджет 35,86 миллиарда гривень (план на ноябрь составлял 35,15 миллиарда гривень). В общий фонд государственного бюджета перечислено 29,79 миллиарда гривень, в специальный фонд – 6,08 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ноябре текущего года, по сравнению с ноябрем 2019 года, объем поступлений таможенных платежей увеличился на 5,53 миллиарда гривень, или на 18,2%.
Что этому предшествовало
Государственная таможенная служба в октябре выполнила план по доходам на 98,4%, перечислив в госбюджет 36,35 миллиарда гривень.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram