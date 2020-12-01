В общий фонд государственного бюджета перечислено 29,79 миллиарда гривень, в специальный фонд – 6,08 миллиарда гривень.

Государственная таможенная служба в ноябре выполнила план по доходам в бюджет на 102%, перечислив в госбюджет 35,86 миллиарда гривень.

Читайте такжеУкраинская таможня рассказала, как упала внешняя торговля за время карантина

Об этом сообщила пресс-служба Гостаможслужбы.

"Государственная таможенная служба перечислила в госбюджет 35,86 миллиарда гривень (план на ноябрь составлял 35,15 миллиарда гривень). В общий фонд государственного бюджета перечислено 29,79 миллиарда гривень, в специальный фонд – 6,08 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ноябре текущего года, по сравнению с ноябрем 2019 года, объем поступлений таможенных платежей увеличился на 5,53 миллиарда гривень, или на 18,2%.

Что этому предшествовало

Государственная таможенная служба в октябре выполнила план по доходам на 98,4%, перечислив в госбюджет 36,35 миллиарда гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий