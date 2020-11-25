Согласно результатам опроса Гостаможслужбы, в 2020 году о препятствиях на таможне заявили 7,9% опрошенных экспортеров и 18,9% импортеров.

За последние два года экспортеры и импортеры улучшили свою оценку работы Государственной таможенной службы Украины.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные Гостаможслужбой.

Согласно результатам опроса, в 2020 году о препятствиях при осуществлении экспорта заявили 7,9% опрошенных экспортеров, что в три раза ниже показателя аналогичного опроса, проведенного в 2018 году, который составил 23,6%.

Что говорят экспортеры

Основными препятствиями, по мнению экспортеров, являются отсутствие упрощенных правил определения происхождения товара, длительное ожидание оформления экспорта на таможне, непредсказуемость торговой политики Украины.

При этом участники опроса отметили, что в Черновицкой, Тернопольской, Житомирской и Донецкой областях нет таких препятствий.

Чаще всего о наличии препятствий сообщают экспортеры из Ривненской, Сумской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Полтавской областей.

Что говорят импортеры

Что касается импортеров, то 18,9% опрошенных отметили наличие препятствий при импорте, что почти на 10% меньше, чем в 2018 году.

Главными препятствиями импортеры определили: непрозрачность определения таможенной стоимости товаров, сложность таможенного и налогового законодательства, высокие ставки таможенных платежей.

Результаты опросы показали, что Черкасская область - единственный регион, где отсутствуют жалобы на препятствия при импорте.

Чаще всего сообщают о препятствиях при импорте предприятия в Николаевской, Ривненской, Полтавской и Ивано-Франковской областях.

По информации Гостаможслужбы, участие в опросе приняли 1045 предприятий, среди них микропредприятия (42,3%), малые (28%), средние (21,4%) и крупные предприятия (8,2%).

Что этому предшествовало

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Гостаможслужба официально заработала с 8 декабря прошлого года.

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Автор: Богдан Слуцкий