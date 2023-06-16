Также будет отсутствовать возможность подать через "Дію" уведомление о поврежденном и уничтоженном имуществе.

Украинцы временно не смогут подать через приложение "Дія" новые заявления на выплату денежной помощи в рамках программы "єВідновлення".

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, также нельзя будет подать через "Дію" информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном имуществе.

"С 19:00 16 июня ориентировочно до утра 19 июня граждане временно не смогут подать через приложение" Дия "новые заявления на выплату денежной помощи в рамках программы" восстановление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с техническими работами и изменением серверов реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).

В свою очередь в пресс-службе "Дії" пообещали, что после перевода услуги на новый датацентр и на новом оборудовании реестр будет работать быстрее и лучше, а услуги станут качественнее. И уже 19 июня можно будет воспользоваться сервисами.

Разрушенное жилье в Украине

С начала вторжения России оккупанты разрушили или повредили почти 18,5 тыс. многоэтажных жилых домов в Украине, а также более 142 тыс. частных домов украинцев.

10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой граждане могут получить на проведение ремонтных работ до 200 тыс. грн компенсации при условии, если их жилье имеет незначительные повреждения. Средства также можно будет потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков.

За первую неделю было подано более 10 тыс. заявлений о получении помощи.

30 мая Кабмин запустил второй этап программы "восстановление", по которой украинцы будут получать компенсацию за разрушенное жилье.

5 июня стало известно, что представители бизнеса, которые занимаются продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья, могут подключиться к программе государственной помощи "єВідновлення".

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