Теперь для участия в программе "єВідновлення" не обязательно иметь смартфоны или доступ к "Дії".

Кабинет министров запустил второй этап программы "єВідновлення", по которой украинцы будут получать компенсацию за разрушенное жилье.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, для этого Кабмин утвердит соответствующее постановление и формулу, по которой будет выплачиваться соответствующая компенсация.

"На что можно будет потратить средства? Во-первых, на строительство дома. В таком случае выплата денежных средств будет происходить непосредственно на счет. Во-вторых, на приобретение квартиры, другого жилого помещения с использованием жилищного сертификата. Размер компенсации будет рассчитываться комиссией по специальной формуле, которая будет учитывать регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь объекта и т.д.", - отметил он.

По его словам, размер компенсации будет устанавливаться на уровне не ниже стоимости сооружения жилья соответствующей площади согласно его местонахождению.

Также он добавил, что теперь для участия в программе "єВідновлення" не обязательно иметь смартфоны или доступа к "Дие".

"Нужно обратиться в ЦПАУ или в орган соцзащиты в своей громаде и там помогут заполнить заявку. Мы детализируем вопросы по обжалованию действий или бездействия комиссий, которые, собственно, занимаются обследованием поврежденного имущества. Также для консультаций по программе восстановления можно будет обратиться на правительственную горячую линию по номеру 15-45", - отметил он.

Война в Украине - компенсации за разрушенное жилье

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения оккупанты разрушили или повредили почти 18,5 тысяч многоэтажных жилых домов и более 142 тысяч частных усадеб украинцев. Жилой сектор нашего государства получил прямой ущерб более чем на 50 миллиардов долларов.

10 мая Кабмин запустил первый этап программы "єВідновлення", в рамках которой украинцы могут получить на проведение ремонтных работ до 200 тысяч гривень компенсации, если их жилье имеет незначительные повреждения. Средства можно будет потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков.

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