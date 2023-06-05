Это касается тех, кто занимается продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту.

Представители бизнеса, которые занимаются продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья, с сегодняшнего дня могут подключиться к программе государственной помощи "єВідновлення".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"В частности, такой бизнес должен работать по следующим MCC-кодам продавца: 1520: генеральные подрядчики – жилищное и торговое строительство; 5211: магазины строительных материалов и пиломатериалов; 5231: магазины стекла, краски и обоев", - отмечает министерство.

Для участия в программе уполномоченное лицо компании должно заполнить заявку на портале "Дія", для чего нужно перейти на портале в "услуги" - "предпринимательство" и выбрать"присоединиться к восстановлению как бизнес". Чтобы подключиться к приложению, нужно перейти по ссылке.

Статус рассмотрения заявления предприниматели могут отслеживать в реальном времени в кабинете на портале "Дія", а уведомление о присоединении к программе придет на электронную почту, указанную уполномоченным лицом.

Кабмин запустил программу "восстановление" - основное

Как сообщал УНИАН, с начала вторжения россии оккупанты разрушили или повредили почти 18,5 тысячи многоэтажных жилых домов в Украине, а также более 142 тысяч частных усадеб украинцев.

Правительство 10 мая запустил первый этап программы "єВідновлення"", в рамках которой граждане могут получить на проведение ремонтных работ до 200 тысяч гривен компенсации при условии, если их жилье имеет незначительные повреждения. Средства также можно будет потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков.

Уже 30 мая Кабмин запустил второй этап программы "єВідновлення", по которой украинцы будут получать компенсацию за разрушенное жилье.

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