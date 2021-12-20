Такие лица должны получить украинский сертификат у семейного врача.

Граждане, которые были вакцинированы от COVID-19 за рубежом, будут иметь возможность воспользоваться программой "Єпідтримка".

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом шла речь во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что украинцы, которые прививались за рубежом, также должны получить преимущества украинского COVID-сертификата.

"Люди, которые были вакцинированы за рубежом признанными в мире вакцинами, так же должны иметь возможность воспользоваться программой президента "Єпідтримка". Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в "Дию", — подчеркнул глава правительства.

Читайте также"Тысяча Зеленского" на лекарства: в ОП рассказали, кто и когда сможет купитьВ то же время в Министерстве здравоохранения отметили, что на выполнение задания предыдущего селекторного совещания было разрешено таким лицам получить украинский сертификат у семейного врача.

По информации Министерства цифровой трансформации, на сегодня уже 3,6 млн человек воспользовались услугой "Єпідтримка", из них уже почти 2 млн получили средства.

"Сейчас к программе присоединились 6 банков. Еще 10 проходят процесс подключения. В целом в банках открыли более чем 4,6 млн специальных счетов", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, Минцифры активно сотрудничает с Национальной полицией и киберполицией по выявлению транзакций учреждениям, которые не предоставляют определенные в перечне услуги.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы актиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

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Автор: Леся Лещенко