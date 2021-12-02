Программа стартует 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года.

Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 3 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект проголосовали 253 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Сама программа стартует 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года.

Читайте также"Тысячу от зеленого" можно будет потратить на книги: деталиКак сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дія", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Дмитрий Шварц