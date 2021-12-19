В Министерстве цифровой трансформации Украины назвали главные условия для получения денег за вакцинацию.

Сегодня официально стартовала программа "еПоддержка" в приложении "Дия", которая предусматривает выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

"Условия получения – нужно быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет и иметь "зеленый" сертификат о вакцинации в приложении "Дия", – говорится в сообщении.

Для получения выплаты в 2021 году необходимо подать заявку в период с 19 по 29 декабря включительно. Деньги предоставляются на четыре месяца с момента получения. Если за это время они не будут потрачены, счет закроют.

В Минцифры сообщили, что на получение помощи зарегистрировалось более 4,5 млн украинцев, открыто 4,1 млн специальных карт в банке. 2,7 млн украинцев уже подали свои заявки на выплаты.

Читайте также"Ковидная тысяча": на что украинцы начали тратить деньги за вакцинацию – инфографикаНапомним, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам.

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Автор: Алёна Кириченко