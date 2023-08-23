С начала года сумма вкладов выросла на 58 млрд гривень.

По состоянию на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. ФЛП) в банках Украины составила 1,110 трлн гривень, что на 12,1 млрд гривень превышает показатель по состоянию на 1 июля.

Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, показатель августа также на 58,3 млрд гривень превышает сумму вкладов на 1 января 2023 года.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа 2023 года:

Видео дня

вклады в национальной валюте - 714,0 млрд грн;

вклады в иностранной валюте - 395,8 млрд грн.

Отмечается, что доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 августа 2023 года составила 3,1%, а сумма их вкладов составила 136,4 млрд гривень (12,3% от общей суммы вкладов).

В фонде напомнили, что с 13 апреля 2022 года, после принятия соответствующего закона, на время действия в Украине военного положения и в течение 3 месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т. ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии. После завершения трехмесячного срока со дня завершения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс грн.

Депозиты в Украине

По прогнозу директора департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрия Замотаева, до сентября ставки по гривневым депозитам могут сократиться с 21% до 19%. Это связано с снижение Национальным банком учетной ставки с 25% до 22%. А до конца года регулятор может еще больше снизить учетную ставку, что в свою очередь приведет к снижению ставок по гривневым депозитам для украинцев.

Что касается валютных депозитов, то, по данным Замотаева, в ближайшие три месяца более трети банков могут существенно пересмотреть ставки. По его мнению, тенденция к постепенному увеличению ставок по валютным вкладам с размещением до 12 месяцев продлится до сентября, что постепенно "выведет" валютные депозиты на конкурентный уровень с гривневыми.

За это время максимальные ставки по долларовым депозитам могут вырасти с 3 до 3,3% годовых, а по вкладам в евро - с 2,3 до 2,5%.

Вас также могут заинтересовать новости: