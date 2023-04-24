По состоянию на 1 апреля общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1,062 трлн грн.

По состоянию на 1 апреля общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,062 трлн грн, что на 6,6 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Отмечается, что из общей суммы вкладов физлиц на начало апреля, вклады в национальной валюте составляют 647,1 млрд грн (+5,5 млрд грн за март); вклады в иностранной валюте – 414,9 млрд грн (+1,1 млрд грн за март).

Видео дня

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 апреля составила 3%, а сумма их вкладов составила 117,7 млрд грн (11,1% от общей суммы вкладов).

В фонде напомнили, что все банки Украины являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 апреля 2023 года в реестре участников фонда насчитывалось 65 банков.

Вклады во время войны

По состоянию на 1 января 2022 года общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 675,6 млрд грн, что на 11,2%, или 68,0 млрд грн, больше, чем на 1 января 2021 года (607,6 млрд грн). Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда гарантирования не превышали 200 тыс. грн.

По данным НБУ, украинцы начали активнее пользоваться услугами различных банков: в 2022 году количество клиентов банков выросло почти на 10% и составило более 79 млн человек.

1 апреля 2022 года Верховная Рада на закрытом заседании приняла закон, который предусматривает гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме на время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после его завершения. Через 3 месяца после завершения военного положения в Украине сумма предельного размера возмещения средств по вкладам устанавливается на уровне 600 000 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: