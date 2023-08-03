Эксперт считает, что долларовые депозиты станут такими же прибыльными, как и гривневые.

К сентябрю ставки по гривневым депозитам могут сократиться с 21% до 19%, в то время, как ставки по долларовым вложениям вырастут.

Об этом журналистам сообщил директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, отметив при этом, что стабильность на валютном рынке, постепенное экономическое развитие страны и низкий уровень инфляции побудили НБУ к снижению учетной ставки на 3 процентных пункта до 22%.

Он считает вполне вероятным, что к концу года размер ставки может сократиться до 20%. А это в свою очередь приведет к снижению ставок по гривневым депозитам для украинцев.

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"К сентябрю они могут сократиться в среднем на 1-2 п. п. - максимальные ставки с размещением вклада от 3 мес. к 1 году с имеющихся 21% сократятся до 19%, средние ставки по депозитам от 3 мес. составят до 11-12%, а от 3 мес. до 1 года-до 16%", - сказал Замотаев.

Что касается валютных депозитов, то, по данным эксперта, в ближайшие 2-3 месяца более трети банков могут существенно пересмотреть ставки. По мнению банкира, тенденция к постепенному росту ставок по валютным депозитам с размещением до 1 года продлится минимум до сентября, что постепенно "выведет" валютные депозиты на конкурентный уровень с гривневыми вкладами.

За это время максимальные ставки по долларовым депозитам могут вырасти с 3 до 3,3% годовых, а по вкладам в евро – с 2,3 до 2,5%.

"Таким образом, по уровню максимально возможной прибыли и с учетом возможных курсовых колебаний, валютные депозиты станут соразмерными гривневым вкладам", - добавил Замотаев.

Доходность гривневых депозитов

Как сообщал УНИАН, на начало июня украинские банки существенно повысили доходность гривневых депозитов. По состоянию на начало июня максимальные ставки по депозитам сроком размещения от 9 месяцев до 1 года достигли 20-21%.

По состоянию на май этого года объем депозитов украинцев и бизнеса в украинских банках составляет почти 2 трлн грн, что на треть больше, чем в прошлом году.

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