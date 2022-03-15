Украинцы приобрели через онлайн-платформу ICU Trade военные ОВГЗ на сумму более 100 млн грн.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба финансовой группы ICU.
"За неделю мы обработали около 1 тыс. заявок от клиентов. Еще не менее 2 тыс. патриотических инвесторов готовы помогать стране, и мы активно работаем над подключением их к ICU Trade. Коллектив ICU непрерывно работает над тем, чтобы дать возможность приобрести облигации как можно большему количеству инвесторов", – прокомментировал основатель компании Константин Стеценко.
Компания отмечает, что не зарабатывает на торговле военными облигациями: комиссии торговца и депозитарного учреждения для инвесторов в эти бумаги через ICU Trade отсутствуют.
Установленная Министерством финансов Украины ставка по военным ОВГЗ – 11%, срок погашения - 1 марта 2023 года. Отмечается, что после значительного упрощения требований Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку к процедуре регистрации клиентов, открыть счет и купить ценные бумаги может каждый желающий в несколько кликов.
Война против Украины:
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- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.