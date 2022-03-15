Еще один иностранный корреспондент лишился части голени из-за тяжелого ранения.

Российские военные убили еще двух журналистов в Украине. Трагедия произошла во время артиллерийского обстрела оккупантами в селе Горенка Киевской области.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что погибли оператор телеканала FoxNews Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова.

"Российские фашистские фашисты продолжают убивать журналистов. Оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны российско-фашистских войск в северо-восточной части с. Горенка", - говорится в сообщении.

При этом Геращенко отметил, что журналист FoxNews Бенджамин Холл получил ранение, но выжил. По его словам, врачам пришлось ампутировать часть голени.

Также он опубликовал фото погибших журналистов.

Гибель 55-летнего Закревского подтвердили в FoxNews.

"Мы подтвердили, что он был убит в понедельник в Украине во время инцидента, в результате которого также попал в больницу корреспондент телеканала Бенджамин Холл", - говорится в сообщении.

Гибель журналистов в Украине

13 марта в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли американского журналиста Брента Рено, еще один журналист получил ранения. Раненого привезли в киевскую детскую больницу "Охматдет".

Денисенко отметил, что после обстрела автомобиль был поврежден и они пересели в другой автомобиль и перенесли туда тело убитого журналиста, доехали до моста у села Романовка, а оттуда их привезли в Киев.

14 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что еще один иностранный журналист пострадал во время освещения войны в Украине. Британский корреспондент получил осколочный перелом обеих ног.

По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в результате обстрелов оккупантов пострадали по меньшей мере 35 журналистов, трое погибли.

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