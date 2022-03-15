Из-за обстрелов оккупантами Киевской области погибли еще два журналиста /фото pressemblem.ch

Российские военные убили еще двух журналистов в Украине. Трагедия произошла во время артиллерийского обстрела оккупантами в селе Горенка Киевской области.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что погибли оператор телеканала FoxNews Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова.

"Российские фашистские фашисты продолжают убивать журналистов.   Оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны российско-фашистских войск в северо-восточной части с. Горенка", - говорится в сообщении.

При этом Геращенко отметил, что журналист FoxNews Бенджамин Холл получил ранение, но выжил. По его словам, врачам пришлось ампутировать часть голени.

Также он опубликовал фото погибших журналистов.

Под обстрелами оккупантов погиб журналист Fox News/фото Антон Геращенко
Оккупанты убили украинскую журналистку Александру Куршинову/фото Антон Геращенко

Гибель 55-летнего Закревского подтвердили в FoxNews.

"Мы подтвердили, что он был убит в понедельник в Украине во время инцидента, в результате которого также попал в больницу корреспондент телеканала Бенджамин Холл", - говорится в сообщении.

Гибель журналистов в Украине

13 марта в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли американского журналиста Брента Рено, еще один журналист получил ранения. Раненого привезли в киевскую детскую больницу "Охматдет".

Денисенко отметил, что после обстрела автомобиль был поврежден и они пересели в другой автомобиль и перенесли туда тело убитого журналиста, доехали до моста у села Романовка, а оттуда их привезли в Киев. 

14 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что еще один иностранный журналист пострадал во время освещения войны в Украине. Британский корреспондент получил осколочный перелом обеих ног.

По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в результате обстрелов оккупантов пострадали по меньшей мере 35 журналистов, трое погибли.

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