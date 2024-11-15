Один из родителей сможет заказать выплату для своего ребенка.

Правительство приняло порядок реализации проекта по выплате тысячи гривен каждому украинцу с 1 декабря.

"Определяем, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить. Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, то определяем также, как один из родителей сможет заказать выплату для своего ребенка", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что, принимая решение о "Зимней еПоддержке", правительство ставит перед собой три основные цели, и первая из них - это материальная поддержка украинских семей.

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"Средства от "Зимней еПоддержки" можно будет потратить на лекарства, на книги, на одежду, на автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных и других услуг и на много всего важного и самого необходимого для наших людей", - сообщил Шмыгаль.

Второй целью премьер назвал поддержку украинских поставщиков услуг и украинских производителей, ведь именно они будут получать средства, и это дополнительный стимул для экономики.

"Третья цель - это в очередной раз продемонстрировать единство украинского общества, поскольку один из вариантов использования средств - это поддержка украинской армии через перечисление средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда, которому вы доверяете", - подчеркнул глава правительства.

Тысяча Зеленского - главные новости

25 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил Кабинету министров ввести новую программу, согласно которой каждый украинец получит 1000 гривен.

С 1 декабря украинцам в рамках новой программы выплатят по 1000 гривен. Средства будут зачислены на карту "Национального кэшбека", открыть которую можно через "Дію". Потратить эти средства можно будет на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг и другие услуги.

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