Механизм разрабатывают для удобства граждан, у которых нет смартфона и доступа к приложению "Дія".

В Минэкономики создают механизм, который позволит получать выплаты "еПоддержки" на сумму 1000 с помощью отделений Укрпочты. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики сообщает УНН.

"Сейчас также разрабатывается механизм получения средств еПоддержки через отделения Укрпочты - для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к "Дії". Эти средства не будут облагаться налогом", - говорится в сообщении.

В Министерстве экономики подтвердили, что программа начнется 1 декабря. Желающие могут подать заявку на участие через приложение "Дія" в течение декабря, января или февраля.

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Для этого надо создать виртуальную карту "Национальный кэшбек". Именно на нее поступит выплата.

Потратить 1000 грн можно будет в течение следующего года. Деньги можно будет направить на коммунальные услуги, покупку медикаментов, книги, поддержку Сил Обороны и тому подобное.

"1000 гривен от Зеленского" - что известно

В октябре президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую финансовую помощь для граждан Украины, которую в народе прозвали "1000 грн от Зеленского". Как сообщалось, выплаты будут одноразовыми. Таким образом, семья из четырех человек сможет получить 4000 грн.

По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, помощь призвана облегчить украинцам пережить зиму. Она отметила, что эти средства будут взяты из помощи со стороны зарубежных партнеров нашего государства.

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