Первый заместитель министра экономики отметил, что эти деньги будут "маркированными".

Украинцам в рамках новой программы выплатят по 1000 гривень. Средства будут зачислены на карту "Национального кэшбэка", открыть которую можно через "Дію".

Об этом рассказал в эфире телеканала "Мы – Украина" первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев. По его словам, средства можно будет использовать в течение зимы.

"Это одна тысяча гривень на человека, независимо от возраста, социального статуса. Использовать можно в течение зимы – декабрь, январь, февраль", - пояснил он.

Видео дня

Соболев отметил, что потратить эти средства можно будет на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг и другие услуги.

"Это дополнительно поддержит микро и средний бизнес, украинский собственно. Эти деньги "маркированные". То есть есть определенный круг, куда их можно направить. Но также можно их задонатить на ВСУ", – резюмировал первый заместитель министра экономики Украины.

Выплата 1000 гривень украинцам

25 октября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что украинцам выплатят по 1 тысяче гривень – их будут начислять на взрослых, и на детей. Эти деньги можно будет потратить на оплату украинских товаров, коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг, отмечал президент.

Народный депутат из Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что средства возьмут из зарубежной помощи, которая поступила в бюджет.

Вас также могут заинтересовать новости: