Отмечается, что такие монеты могут принести тысячи гривень своим владельцам.

Некоторые украинские монеты могут озолотить своих владельцев. Нумизматы готовы хорошо заплатить за "копейки" с особенностями.

Так, специалисты ресурса "Монеты-ягодки" отметили, что 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 года могут принести владельцу от 4 до 6 тысяч гривень. Их особенность в:

среднем зубе тризуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурту с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – говорится в сообщении.

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Кроме того, за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ можно выручить от 4 до 7 тысяч гривень. Ее особенность в:

округлой верхушке правого верхнего листа;

больших ягодах.

Необычные и редкие монеты в Украине - последние новости

В Украине выставляли на продажу сребреник Владимира Великого времен Киевской Руси. Монета стоит около 1029 долларов, что по актуальному на тот момент курсу валют в Украине составляло 37 тысяч гривень.

Кроме того, на аукцион выставляли 10-копеечную монету 1992 года. За нее просили 10 тысяч гривень. . Вся особенность лота в том, что это монетка - "английский чекан".

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