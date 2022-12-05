Свою находку владелец выставил на продажу.

Уникальные находки, такие как редкие монеты, можно нередко найти в самых неожиданных местах. Одному из нумизматов невероятно повезло, он нашел старинную монетку с князем Владимиром и сорвал настоящий куш.

Теперь владелец продает свою находку на аукционе. Стоимость монеты составляет 90 тысяч гривень.

На форуме мужчина рассказал, что нашел монетку под Броварами, на Киевщине. Конечно, она была в неидеальном состоянии, ведь пролежала в земле очень много лет. В руках мужчины оказался Сребреник князя Владимира II.

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Счастливый владелец сообщил, что отдал монету на профессиональную чистку и реставрацию. После этого она частично вернула свой прежний облик, а потому мужчина решил ее продать.

"На монете присутствует незначительные трещины от штампа на холодную, что является вполне нормальным для тех времён. Так же есть диагональная не глубокая полоса на лицевой стороне. Всё просматривал с помощью микроскопа Х60. Сделал очень детальные макрофото этих мест. Естественный износ временем", - описал все характеристики старинной монеты владелец.

Нумизматы, обсуждая данный лот, отметили, что мужчина не зря отдавал монету на реставрацию. Однако комментаторы резонно заметили, что доверять столь ценные экземпляры стоит лишь проверенным мастерам с опытом и хорошей репутацией.

Необычные и редкие монеты в Украине

Ранее уже сообщалось, что сребреник Владимира Великого времен Киевской Руси уже продавали в Украине. Однако ту монету не реставрировали, а потому ее отдавали гораздо дешевле. Помимо этого, не так давно на аукционе продавали 10 тысяч гривень 10-копеечную монету 1992 года.

УНИАН уже рассказывал, как определить редкость монеты и найти "клад" в своем кошельке. Для этого нужно внимательно изучать мелочь и обращать внимание на все детали.

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