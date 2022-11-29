До окончания торгов осталось всего несколько часов.

В Украине на интернет-аукционе продают редкую монету - сребреник Владимира Великого времен Киевской Руси.

Как свидетельствует соответствующее объявление на Violity, лот сделан из серебра в 11 веке. Монета стоит около 1029 долларов, что по актуальному курсу валют в Украине составляет 37 тысяч гривень.

До окончания торгов осталось всего несколько часов.

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По словам автора объявления, монета в прекрасном состоянии (как на свой возраст), на ней нет дефектов и ее не реставрировали. Вес монеты составляет 2,11 г.

Редкая монета находится в отдельной категории "Сребреники Владимира, Святополка, Ярослава, Тмутараканское княжество".

Сейчас за лотом следят 112 человек.

Редкие монеты в Украине

Нумизматы готовы отдавать немало денег за редкие монеты. Так, за 1 гривну можно получить даже 10 тысяч гривень. Однако монета должна иметь особенность - уникальную узкую группу.

На аукционах также появлялась монета за 27 тысяч гривен. Такие деньги нумизматы готовы отдать за 5 копеек, которые эксперты называют "хулиганкой".

Поэтому украинцам стоит внимательнее перебирать монеты в кошельках, ведь среди обычных "копеек" могут оказаться по-настоящему ценные экземпляры.

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