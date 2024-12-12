Курс гривны к евро установлен на уровне 43,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,70 гривен за один евро, то есть гривна укрепилась на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,63/41,65 грн/долл., евро - 43,68/43,68 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, доллар продолжает расти. Так, в валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,87 грн/долл., что на 3 копейки ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,80 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 3 копейки и составляет 44,30 грн/евро, курс продажи - 44,13 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 12 декабря, не изменился и составляет 41,85 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

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