Главным продавцом доллара на торгах останется НБУ, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 41,20 до 42 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 41,20 до 41,95 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 43,20 до 44,80 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 43,30 до 44,70 грн/евро.

"И по доллару, и по евро оптовые обменные пункты (от 1000 долларов или евро) будут готовы "подниматься" по курсу приема на 3−5 копеек и продавать валюту дешевле на 2−7 копеек, по сравнению с розничными пунктами обмена валют. Такие обменники заинтересованы в максимальном объеме своих операций и зарабатывают именно в таком формате, что и позволяет им выставлять более привлекательные курсы для платежеспособных клиентов как по сдаче ими валюты, так и при ее покупке", - отметил эксперт.

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Прогнозируя, какими будут котировки доллара на межбанке в этот период, Козырев предположил, что они вместятся в пределы коридора от 41,25 до 41,75 грн/долл.:

"В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 43,23 до 44,55 гривень".

Эксперт уверен, что главным продавцом доллара на торгах останется НБУ, который своими объемами интервенций, их ценниками и частотой выхода на торги будет формировать курсовой тренд на межбанке, и опосредованно - официальный курс.

Курс доллара в Украине 11 декабря

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 11 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла на 10 копеек.

А официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,83 гривень за один евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.

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