Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 12 декабря, не изменился и составляет 41,85 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду составляет 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня составляет 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 12 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,69 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,80 гривен за один евро, то есть гривна выросла на 3 копейки.

Как сообщал УНИАН, в валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,87 грн/долл., что на 3 копейки ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,80 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 3 копейки и составляет 44,30 грн/евро, курс продажи - 44,13 грн/евро.

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