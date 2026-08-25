Нацбанк усилил гривню: официальный курс валют на 26 августа.

Курс гривни к евро установлен на уровне 52,09 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 26 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 52,09 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,66/44,69 грн/долл., а к евро – 52,09/52,11 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 25 августа снизился на 5 копеек и составлял 44,95 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,48 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне подешевел на 11 копеек и составил 52,45 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,80 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,85 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составлял 52,50 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 51,50 гривни за единицу иностранной валюты.

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