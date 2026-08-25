Украинцы, потерявшие работу из-за войны, могут потребовать компенсацию: как это сделать

Из-за войны миллионы украинцев лишились работы или стабильного дохода.

Украинцы, которые из-за полномасштабной войны лишились оплачиваемой работы или дохода, могут подать заявление в международный Реестр убытков через портал "Дия". Об этом сообщает пресс-служба "Дии" в своем Telegram-канале.

"Миллионы украинцев из-за войны лишились работы или стабильного дохода. Теперь об этих потерях можно заявить в международный Реестр убытков через "Дию" и подать требование об компенсации", – говорится в сообщении.

Подать заявление могут украинцы, которые:

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имели оплачиваемую работу или были самозанятыми;

лишились дохода от оплачиваемой работы в результате действий России после 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения.

Как подать заявление

Для этого необходимо авторизоваться на портале "Дия" и перейти в раздел "Репарации: международный Реестр убытков". Далее следует выбрать категорию A3.4 "Потеря оплачиваемой работы", заполнить заявление и, при наличии, приложить доказательства, подтверждающие потерю работы или дохода. После этого заявление необходимо подписать электронной подписью и отправить.

Для физических лиц-предпринимателей, потерявших доход от собственного бизнеса из-за войны, предусмотрена отдельная категория – А3.5 "Потеря частного предпринимательства".

Справка УНИАН. Международный реестр убытков создан для сбора заявлений о компенсации убытков, потерь или ущерба, причиненных после 24 февраля 2022 года на территории Украины в результате международно-противоправных действий Российской Федерации против Украины.

Дефицит на рынке труда – главные новости

В Украине из-за войны наблюдается большой кадровый дефицит. Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина рассказала, что 78% работодателей уже испытывают нехватку персонала, а 68% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в течение следующего года.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в Украине достиг исторического максимума. Эту проблему 69% опрошенных предпринимателей называют главным препятствием для ведения бизнеса во время войны.

По подсчётам Минэкономики, для ежегодного роста ВВП на 7% Украине требуется 4,5 миллиона дополнительных работников, которых необходимо будет привлечь в течение следующих 10 лет.

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