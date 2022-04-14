Ранее подобное решение приняла группа Swedbank.

Шведский банк SEB в странах Балтии с июня прекратит обслуживание платежей в любой валюте, которые направляются в Россию и Беларусь, а также приходят из этих стран.

Соответствующее решение в банке объяснили рисками, связанными с ситуацией вокруг Украины, и усилением санкций в отношении России и Беларуси, передает Postimees со ссылкой на BNS.

Отмечается, что после 31 мая 2022 года регулярные платежи будут прекращены автоматически.

Исключением станут платежи, которые будут необходимы для обеспечения важнейших государственных функций или будут совершаться в целях гуманитарной помощи или для выплаты пенсий.

Ранее подобное решение приняла группа Swedbank, чтобы соблюдать все требования санкций Европейского союза и Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Платежи в Россию и Беларусь через Swedbank будут возможны до 20 апреля 2022 года включительно, платежи из этих стран - до 6 мая 2022 года включительно.

При этом, Swedbank "продолжит обслуживать платежи, которые направлены на отдельные социально-общественные группы, - речь о клиентах, которые из этих стран получают платежи по пенсиям или пособиям".

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