Наименьшая средняя заработная плата зафиксирована в Ривненской области.

Ситуация с зарплатами на рынке труда в июле является неоднородной в зависимости от региона страны, и на фоне ускорения потребительской инфляции незначительное повышение средних зарплат не внушает оптимизма.

Об этом говорится в исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

"В июле ситуация с зарплатами неоднородна в зависимости от региона страны. Незначительное повышение зарплат наблюдается в большинстве западных областей Украины, кроме Львова и области. В то же время ощутимо снизились зарплаты в Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях и на Волыни и в Житомирской области. В Киеве средняя зарплата без изменений и остается самой высокой по Украине. Средняя зарплата в июле в открытых вакансиях во всех областях Украины составляет 22460 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне увеличения темпов потребительской инфляции, стабилизация и незначительное повышение средних зарплат в некоторых регионах в июле не внушает оптимизма.

"По данным Нацбанка Украины, в июне этого года показатель потребительской инфляции достиг 20,1% в годовом измерении против 18% в мае. Напомним, что средние зарплаты из-за войны весной снизились на 10%, по сравнению с довоенным периодом. В некоторых профессиональных сферах зарплаты упали до -50%. С началом лета в большинстве профессиональных сфер прекратилось снижение окладов, однако зарплаты остаются низкими", - сказано в исследовании.

Аналитики отмечают, что в июле, даже с учетом незначительного повышения средней зарплаты в некоторых регионах Украины, доходы украинцев ниже, по сравнению с первой половиной февраля.

Киев остается городом с самой высокой средней заработной платой. Средний оклад в столице держится почти на одном уровне в течение трех месяцев – 29200 грн в мае, 29500 грн в июне и июле.

Во Львовской области, занимавшей в последнее время вторую строчку в рейтинге зарплат, в июле средняя заработная плата снизилась. Если в июне в этом регионе в среднем предлагали 20500 грн, то средняя июльская зарплата в Львове и области составляет 18900 грн.

При этом в большинстве областей западного региона Украины в июле наблюдается положительная динамика средней заработной платы. Так, повышение средней зарплаты, которую предлагают в открытых вакансиях в июле, зафиксировано в Закарпатской области (16600 грн), Ивано-Франковской области (15200 грн), Хмельницкой области (14800 грн), Тернопольской области (14300 грн), Ривненской области (11500 грн).

Выше, чем в начале лета, зарплаты в Одесской области. Здесь работодатели в июле предлагают в среднем 22500 грн. Для сравнения, в июне средняя зарплата в регионе составляла 18700 грн.

В рейтинге регионов, где в июле предлагают самые высокие зарплаты, кроме Киева, Одесской и Львовской областей, попали также Харьковская область (средняя зарплата 18000 грн), Запорожская и Черновицкая области (17100 грн).

Наименьшая средняя заработная плата зафиксирована в Ривненской области (11500 грн). В перечень регионов с самыми низкими зарплатами попали также Полтавская и Киевская области, где в среднем в июле предлагают 11700 грн; Житомирская область (11800 грн), Кировоградская область (12100 грн), Черниговская область (12100 грн).

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, спрос на рынке труда в Украине превышает предложение, а зарплаты, по сравнению с довоенным периодом, уверенно снижаются. Хотя рост количества резюме заметно ускорился, число вакансий увеличивается крайне медленно даже для специалистов ИТ.

По данным EBA, третий месяц подряд держится тенденция возобновления работы малого бизнеса. Тогда как в марте не работало 42% опрошенных нами предпринимателей, а в апреле – 26%, пока без работы остаются только 17% МСБ.

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