Из-за войны снижаются предлагаемые зарплаты, а с ухудшением финансового положения предприятий сокращаются возможности поддержки имеющегося персонала.

На рынке труда в Украине преобладает предложение, а не спрос, а зарплаты, по сравнению с довоенным периодом, уверенно снижаются.

Об этом говорится в отчете НБУ.

"Население активно ищет работу, но спрос на работников остается слабым. В результате снижаются предложенные зарплаты, а с ухудшением финансового состояния предприятий, в том числе МСБ, сокращаются возможности поддержки и имеющегося персонала", – отметили в регуляторе.

Рост количества резюме заметно ускорился. В то же время количество вакансий увеличивается крайне медленно даже для специалистов ИТ.

Из-за войны снижаются предлагаемые зарплаты, а с ухудшением финансового положения предприятий сокращаются возможности поддержки имеющегося персонала.

По данным ЕВА третий месяц подряд держится тенденция восстановления работы малого бизнеса. Тогда как в марте не работало 42% опрошенных нами предпринимателей, а в апреле – 26%, пока без работы остаются только 17% МСБ.

В то же время ухудшается оценка предпринимателями собственной финансовой устойчивости. Сейчас 34% сообщают, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев, раньше таких было 40%. Еще 12% имеют резервов на один месяц, а остальные 12% – на пол года. Только 5% имеют достаточно финансовых резервов на год и более. Об отсутствии резервов сообщает сейчас 29% компаний, хотя месяц назад таких было 26%.

Соответственно сокращается и возможность МСБ обеспечивать персонал – ситуация с выплатой заработных плат сотрудникам несколько ухудшилась за последний месяц. Заработную плату в полном объеме выплачивают сейчас 23% компаний, и только 2% сохранили дополнительные или авансовые выплаты. Остальным 32% пришлось сократить размер заработных плат, 21% не имеет возможности делать выплаты, а 12% вынуждены увольнять сотрудников.

Также интересно, что поток беженцев из Украины замедлился, однако значительное количество граждан Украины остается за рубежом. Усиливаются риски невозврата вынужденных переселенцев с Украины после окончания войны: 59% украинских беженцев искали работу в стране временного проживания.

Как сообщал УНИАН, спрос на рабочие специальности становится все более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

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