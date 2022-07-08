Лидером среди регионов с наибольшим количество предложений сейчас является Львов и область.

В актуальных предложениях на рынке труда сейчас 33% вакансий - для работников без опыта работы.

Об этом говорится в исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

"В актуальных предложениях на кадровом портале grc.ua 33% вакансий - для работников без опыта работы. Лидером среди регионов с наибольшим количество предложений сейчас Львов и область, где размещено 16% от всех актуальных, средняя предлагаемая заработная плата – 12300 грн", - сказано в сообщении.

Киев занимает вторую строчку по предложениям для специалистов без опыта работы, однако средняя заработная плата в столице выше. В Киеве размещено 14% актуальных предложений, а компенсация за работу в среднем – 19500 грн. Днепропетровская и Ивано-Франковская области занимают третью строчку, однако в Днепропетровской области средняя предлагаемая заработная плата выше – 17600 грн. В Ивано-Франковской области работникам без опыта в среднем предлагают 9000 грн, а в Полтавской области средний оклад – 8500 грн.

Отмечается, что более трети всех вакансий для сотрудников без опыта работы из сферы продаж, где в среднем готовы платить за работу 15800 грн. Большинство из этих вакансий составляют предложения работы в сфере ритейл. Кассиры, продавцы-консультанты, администраторы торговых залов были востребованы и до войны, активно их ищут и сейчас. Кроме этого, компании разных отраслей активно ищут менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами в офис или удаленно.

Далее по количеству предложений идет сфера транспорта и логистики - 9% от всех актуальных вакансий, где готовы платить в среднем 18800 грн. Вакансии для рабочего персонала являются третьими по востребованности, а средний оклад - 9900 грн. Замыкают топ-5 сфер по количеству предложений вакансии для административного персонала (средняя зарплата - 15200 грн), и из банковской сферы (средняя зарплата - 11800 грн).

"Хотя рынок труда находится в состоянии кризиса, а предложений работы в несколько раз меньше, чем было до войны, однако варианты для трудоустройства работников без опыта работы имеются. Зарплаты для этой категории специалистов стартуют от 8500 грн, что является немного больше, чем минимальная заработная плата. Следовательно, даже в кризис трудоустройство возможно, стоит только проявлять активность и настойчивость в поиске работы", - подчеркнули аналитики.

Как сообщал УНИАН, с апреля количество актуальных вакансий в Украине постоянно растет после катастрофического падения в начале полномасштабного вторжения России.

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