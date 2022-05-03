ВВП Украины в 2022 году сократится по меньшей мере на треть.

На третьем месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины доля предприятий, полностью прекративших свою работу в Украине снизилась с 32% до 17%, однако к концу года ожидается падение ВВП на треть.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко написал в колонке для НВ Бизнес.

"Стратегическим преимуществом Украины является работающая банковская система, которая помогает украинской экономике приходить в себя после шока. Результаты наших опросов свидетельствуют, что доля предприятий, полностью прекративших свою работу, снизилась с 32% в первые недели марта до 17% на конец апреля", - отметил Шевченко.

Глава НБУ также отметил, что потери от войны будут очень значительными.

"Экономика будет восстанавливаться, но потери от войны будут значительными. Враг продолжает коварно убивать наших граждан, уничтожать дома и производственные мощности. Значительно возросла миграция, нарушились производственные связи между регионами. По нашим оценкам, ВВП в 2022 году сократится по меньшей мере на треть", - отметил Шевченко.

В НБУ отметили, что Украина будет нуждаться в финансировании.

"Украина потребует значительного финансирования. С начала войны мы получили от международных финансовых организаций и отдельных стран более 4,3 млрд долларов в эквиваленте. И я уверен, что помощь будет расти. Это еще один фронт работы правительства и НБУ", - подчеркнул Шевченко.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

В первый день вторжения, 24 февраля, Национальный банк зафиксировал официальный курс гривны к доллару на довоенном уровне - уровне 29,25 грн/долл.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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