В апреле инфляция составила 15,9%, а к концу года она может превысить 20%.

После полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, избежать роста цен было невозможно.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко написал в колонке для НВ Бизнес.

"В условиях войны избежать роста цен невозможно. По оценкам НБУ на основе web-scraping (способ сбора цен из онлайн-супермаркетов), в апреле инфляция составила 15,9%, а к концу года она может превысить 20%. Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели не сопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%", - отметил глава НБУ.

Шевченко также подчеркнул, что у Нацбанка есть необходимый опыт борьбы с инфляцией.

"У НБУ есть значительный опыт борьбы с инфляцией. В мировой истории не было случаев, когда страна входила в военное положение, имея столь высокоразвитую финансовую систему и монетарную политику. Пока рыночные механизмы будут иметь ограниченное влияние на рынок, мы будем удерживать рост цен посредством фиксации курса и сохранения части ограничений. Но как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования (ИТ), который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%", - отметил Шевченко.

По словам главы НБУ в дальнейшем планируется снижение инфляции.

"Мы постепенно восстановим прогнозный цикл и снова начнем применять учетную ставку для снижения инфляции до цели НБУ 5% и удержания под контролем инфляционных ожиданий", - отметил Шевченко.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

В первый день вторжения, 24 февраля, Национальный банк зафиксировал официальный курс гривны к доллару на довоенном уровне - уровне 29,25 грн/долл.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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