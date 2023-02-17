После нападения России на Украину международные резервы РФ сократились на 8,4%

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину международные резервы агрессора стремительно сокращаются.

Как говорится в сообщении центробанка агрессора, международные резервы РФ за неделю с 3 по 10 февраля сократились на $12 млрд (2%) и составили $589 млрд.

В ЦБ РФ сообщили, что объем международных резервов сократился "вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила".

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"Я ожидаю устойчивых потерь резервов с этого момента, поскольку влияние скидки на цену нефти Urals утяжеляется плюс потеря европейского рынка для продажи газа. Путин - неудачник", - отметил британский экономист Тимоти Эш в своей рассылке.

После нападения России на Украину международные резервы РФ сократились на 8,4% и по состоянию на 1 января 2023 года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

10-й пакет санкций

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

15 феврля 2023 года Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против РФ.

Страны ЕС просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

Вторжение в Украину и крах российской экономики

Самые богатые люди России 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

31 декабря 2022 года стало известно о том, что Путин "узаконил" коррупцию в России и мародерство в Украине.

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