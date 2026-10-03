Россияне ударили по Гостомелю, среди раненых есть ребенок (фото, видео)

Спасатели тушили пожары, возникшие в двух складских помещениях.

Российские оккупанты в ночь на 3 октября нанесли удар по Гостомелю в Киевской области, в результате чего ранения получили 4 человека, среди которых ребенок.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС. "В результате российского обстрела в поселке Гостомель пострадали 4 человека, среди них ребенок", – отмечается в сообщении спасателей.

Там добавили, что ночью спасатели ликвидировали пожары, возникшие в двух складских помещениях в Бучанском районе. В настоящее время на местах продолжается разбор завалов и проливание конструкций.

Глава Киевской областной госадминистрации Тимур Ткаченко сообщил, что двое людей получили легкие травмы.

"У мужчины – ожоги головы, у женщины – ушиб левого коленного сустава и острая стрессовая реакция", – уточнил он и добавил, что погибших нет.

Удары по Киевской области

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 сентября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киев и Киевскую область. По словам президента Владимира Зеленского, одной из основных целей были энергетические объекты столичного региона. В то же время в Киевской области российский удар пришелся по продуктовому супермаркету. В результате атаки на Украину погибли пять человек, среди них – ребенок.

В Киевской области последствия атаки зафиксировали в Вышгородском, Бучанском и Обуховском районах. В Вышгороде в результате удара по частному жилому дому погиб 14-летний мальчик. В Бучанском районе были повреждены частные дома, автомобили и складские помещения, а в Обуховском районе загорелся супермаркет.

Вас также могут заинтересовать новости: