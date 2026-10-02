Россияне нанесли новый удар по Южному мосту в Киеве

Мост в настоящее время закрыт для автотранспорта и метро.

Российские оккупанты вновь нанесли удар по Южному мосту в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, отметив, что экстренные службы направляются на место.

"Снова попадание по Южному мосту. Напомню, что мост после нескольких атак врага в настоящее время закрыт для движения автотранспорта и метро", - заявил мэр.

Удары по Южному мосту

Как сообщал УНИАН, 1 октября российские оккупанты дважды с помощью беспилотников атаковали Южный мост в Киеве. Было зафиксировано попадание вблизи опорной части сооружения. Во время атаки по мосту проезжал поезд метро, пассажиры и машинист не пострадали.

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В связи с этим движение по мосту было приостановлено, а позже наземный общественный транспорт снова запустили. При этом работу метро не возобновляли.

Сегодня утром, 2 октября, Россия повторно нанесла удар по Южному мосту. Впоследствии было сообщено, что метрополитен готов возобновить движение по мосту при "желтом" уровне тревоги, но только после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов.

По мнению Ивана Уса, главного консультанта центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, повреждение мостов приведет к хаосу. Он не исключил даже использования мостов за пределами Киева, но это будет означать значительное увеличение расстояний и времени в пути.

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