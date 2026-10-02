В КГГА рассказали, как в Киеве будут ограничивать движение по мостам во время тревоги

В столице в настоящее время действуют временные ограничения дорожного движения во время воздушной тревоги.

Южный мост полностью закрыт для движения автотранспорта и метро, а на других мостах действуют ограничения движения. Об этом сообщает КГГА, ссылаясь на информацию правоохранительных органов.

Сообщается, что в столице в настоящее время действуют временные ограничения дорожного движения во время воздушной тревоги:

Дарницкий мост - движение транспорта осуществляется по одной полосе с правого на левый берег;

мост "Метро" - движение транспорта перекрыто с левого на правый берег;

Подольский мостовой переход - движение транспорта перекрыто с левого на правый берег.

"Южный мост, после нескольких атак врага, полностью закрыт для движения автотранспорта и метро. И во время тревог, и в их отсутствие", - отмечают в КГГА.

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При этом автобусы №1-М, 110, 111 и 112 изменили маршрут из-за перекрытия Подольского моста. Транспорт курсирует по Северному мосту из-за перекрытия движения на Подольском мостовом переходе в направлении правого берега.

Удары по Южному мосту

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты вновь нанесли удар по Южному мосту в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что Южный мост снова подвергся обстрелу. Он напомнил, что мост после нескольких атак врага в настоящее время закрыт для движения автотранспорта и метро.

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