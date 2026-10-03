Мосты в Киеве в аварийном состоянии: эксперт раскрыл последствия ударов России

Киевские мосты не выдерживают того количества автомобилей, которое ежедневно по ним ездит.

В Киеве 90% мостовых переходов находятся в аварийном состоянии, поэтому атаки россиян будут напрямую влиять на процессы логистики, транспорта, работу коммунальных служб.

Об этом сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает Headliines. Однако, по его словам, в целом мосты выдержат российские удары дронами.

"На мосту Патона вСтоличные мосты не выдерживают того количества автомобилей, которое ежедневно п =вели ограничения – сузили его – потому что он не был рассчитан на то количество автомобилей, которые проезжали по нему ранее. А представьте удары по этим мостам – они просто рассыплются", - объяснил эксперт.

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Он добавил, что Южный мост также регулярно закрывался на 1-2 месяца на ремонт в связи с тем, что он разрушался из-за большого количества автомобилей.

Удары по мостах в Киеве

Как сообщал УНИАН, 1 и 2 октября россияне нанесли удары по Южному мосту. 2 октября мэр Киева сообщил о новом попадании в Южный мост. Посленескольких атак сооружение закрыли для движения транспорта и метро. Из-за этого в столице возник транспортный коллапс.

А сегодня утром стало известно, что Россия атаковала и Северный мост. В настоящее время движение по нему перекрыто. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. "Движение мостом с левого на правый берег перекрыли", - детализировал он.

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