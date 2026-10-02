Популярные среди украинцев зимние направления будут брать с туристов дополнительную плату

Введение обязательного страхования обусловлено новыми правилами.

Теперь все посетители Танзании и Занзибара обязаны оплатить обязательную туристическую страховку для въезда в страну. Об этом пишет The Independent.

С 1 октября вводится обязательный страховой полис стоимостью 44 доллара США (почти 2 тысячи гривень) для всех туристов старше 18 лет. Путешественники могут приобрести страховку онлайн или непосредственно в пункте въезда по прибытии в Танзанию.

Отмечается, что прибывающие на материковую часть Танзании должны оформить туристическую страховку в компании National Insurance Corporation (NIC) на весь срок пребывания (до 92 дней), а другие страховые полисы не принимаются.

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Аналогичные правила действуют и для прибывающих на Занзибар: там страховку можно оформить в компании Zanzibar Insurance Corporation (ZIC).

В 2025 году Танзания приняла 2,29 миллиона иностранных туристов. Как подтвердили в NIC, иностранным туристам, планирующим посетить как материковую часть Танзании, так и Занзибар, не потребуется покупать два отдельных страховых полиса.

Важно, что введение обязательного страхования обусловлено новыми правилами, утвержденными Министерством финансов Танзании 4 сентября.

Для семей и туристических групп предусмотрены льготные тарифы. Стоимость страховки для детей в возрасте от 3 до 17 лет составляет 22 доллара США (почти тысяча гривень), при этом для крупных групп действуют скидки в размере 10%. В компании NIC заявили:

"Каждому, кто готовится открыть для себя Танзанию, мы хотим сказать: приезжайте за приключениями. Приезжайте по делам. Приезжайте ради наших людей, культуры, дикой природы и незабываемых впечатлений. И куда бы ни привело вас путешествие, пусть оно будет спокойным и беззаботным. Ведь хорошая страховка - это не просто наличие полиса. Это уверенность в том, что в случае непредвиденной ситуации вам обязательно помогут".

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