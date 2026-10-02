На Донбассе идет крупнейшее сражение этой войны, и речь не о Константиновке, – аналитик

Россияне прилагают все усилия, пытаясь создать обширное окружение Славянско-Краматорской агломерации.

Россия сосредоточила сразу четыре армии на относительно узком участке фронта всего в 50 км для наступления на город Доброполье Донецкой области. Именно сейчас на Донбассе разворачивается, вероятно, самая крупная битва российско-украинской войны. Об этом в своем блоге в соцсети X пишет военный аналитик Клеман Молен.

По его словам, масштаб боев за Доброполье в последнее время значительно возрос. Российские войска ежедневно отправляют в штурм сотни военнослужащих, и эти сотни уничтожаются день за днём. Пехотные атаки сопровождаются большим количеством беспилотников и управляемых авиабомб.

"Масштабы битвы за Доброполье редко можно было наблюдать ранее", – отмечает Молен.

Видео дня

Эксперт рассказывает, что Россия стремится использовать это направление для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска – одного из ключевых городов Донбасса, который остается под контролем Украины.

По оценкам Молена, в течение последних недель российские подразделения смогли продвинуться к югу от Доброполья и закрепиться там к северу и западу от украинской линии обороны.

В то же время на северном участке российская армия не смогла добиться значительного продвижения, несмотря на многочисленные попытки проникновения в украинские позиции.

Молен утверждает, что украинские силы провели там контратаки и смогли зачистить часть районов, куда до этого проникли российские военные.

По оценке аналитика, в то время как в районе Дружковки ситуация стабилизировалась, именно район Доброполья превратился в главное направление фронта, где россияне прилагают наибольшие усилия.

Россия теряет инициативу

Кроме того, в другом посте Молен анализирует стратегическую ситуацию на фронте, которая постепенно складывается не в пользу агрессора.

Он отметил, что Россия удерживает стратегическую наступательную инициативу с октября 2023 года и с тех пор постоянно продвигается вперед, несмотря на огромные потери. Однако сейчас эта тенденция начала рушиться, пишет аналитик.

"Это не означает, что их остановили: они продолжают более медленное продвижение, особенно на Донбассе, но это продвижение компенсируется территориями, утраченными в пользу Украины", – пишет Молен, приводя статистику территориальных завоеваний и потерь россиян за последние три года.

Он подчеркивает, что Россия "больше не продвигается так, как раньше".

Война в Украине

Как писал УНИАН, Силы обороны восстановили контроль вблизи Калинового в районе Купянска, продвинувшись в "серой зоне" ближе к реке Оскол. В то же время аналитики сообщают о наступлении РФ в районе Васильевки и Шевченко, расположенных к югу от Доброполья. Там противник пытается продвигаться к важному оборонительному центру украинских войск.

Также мы сообщали, что 27 сентября российские войска понесли рекордные суточные потери – 2090 человек убитыми и ранеными. Это был лишь четвертый случай с начала войны, когда потери РФ превысили 2000 человек в сутки.

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