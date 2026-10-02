В Украине стремительно исчезают мелкие молочные фермы, – The Kyiv Independent

Сектор молочного скотоводства быстро консолидируется в руках крупных предприятий.

Мелкие молочные хозяйства в Украине переживают все более серьезный кризис, в то время как крупные предприятия продолжают наращивать поголовье. Об этом пишет The Kyiv Independent.

На примере фермерши Марины Грицик из Черниговской области издание рассказывает, как меняется сельское хозяйство Украины. По словам женщины, в 2022 году в её селе в частных хозяйствах было 18 коров, а сейчас осталось всего семь. "К зиме, вероятно, не останется ни одной", – сказала фермерша.

В целом количество официально зарегистрированных хозяйств в Украине за пять лет сократилось на треть, причем быстрее всего исчезают именно небольшие фермы. За последнее десятилетие поголовье коров в домохозяйствах, которые обычно содержат менее пяти животных, сократилось на две трети. В то же время количество крупнейших ферм с поголовьем от 1000 коров растет. В 2026 году, по прогнозам, предприятия впервые будут производить больше молока, чем домохозяйства.

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По данным продовольственного и жизненно-важного кластера ООН, мелкие хозяйства оказались под угрозой "сельского кризиса" из-за затянувшейся войны, подорожания кормов, падения рентабельности и проблем со сбытом. Анна Лавренюк, генеральный директор Ассоциации производителей молока, отмечает, что ситуация для мелких фермеров очень сложная, но и часть средних хозяйств также рискует прекратить работу.

Война только усугубила проблемы отрасли. Часть работников ушла в армию, земли были оккупированы или повреждены взрывами, а животные гибли во время оккупации и в результате атак дронов в прифронтовых селах. Дополнительным сезонным испытанием становится зима, когда животных нужно кормить дорогими кормами, а производство молока снижается.

В то же время, как отмечает The Kyiv Independent, проблемы украинских фермеров связаны не только с войной. Мировые цены на молоко упали после перепроизводства в 2025 году, в то время как цены на удобрения и топливо выросли. Новые требования ЕС в отношении здоровья и благополучия животных также требуют от фермеров дополнительных инвестиций.

Грицик рассказала, что производство литра молока обходится ей примерно в 13 грн, тогда как в среднем фермы могут продавать его по 15 грн. При этом переработчики иногда предлагают мелким хозяйствам всего 9 грн.

"Многие люди, которые могли себе это позволить, продали скот и уехали. У людей нет денег, чтобы покупать нашу продукцию. А мы не можем снижать цену ещё ниже из-за высокой стоимости кормов", – сказала фермерша.

Еще одним вызовом становится конкуренция с европейскими производителями. Автор отмечает, что украинские предприятия сталкиваются с более высокими затратами, тогда как фермеры в ЕС имеют доступ к более благоприятному налогообложению, субсидиям, более дешевой логистике и инвестициям. Особенно заметной конкуренция стала на рынке сыра: импортная продукция в украинских магазинах иногда стоит столько же или даже дешевле отечественной.

На этом фоне продолжается укрупнение молочного сектора. Крупные фермы могут производить больше молока, получать более выгодные цены и инвестировать в оборудование, корма и селекцию. В то же время экологические организации предупреждают о рисках чрезмерной концентрации производства, в частности для почв, пастбищ и окружающей среды.

Агросектор Украины

Как писал УНИАН, весной в Украине ожидается дефицит лука и резкий рост цен из-за сокращения площадей под его выращивание, сложных условий хранения и экспортного спроса. Эксперт Павел Булгаков отмечает, что урожайность упала из-за погодных катаклизмов, а некоторые хозяйства вообще отказались от выращивания.

Также мы сообщали, что в августе средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине выросла до 80 542 грн, что почти на 3 тыс. грн больше, чем в июле. В то же время рынок демонстрирует спад в количестве проданных участков: всего 14 967 га против более 24 тыс. в марте. Самая дорогая земля была во Львовской области (260 970 грн/га), а самая дешевая – в регионах с высокими рисками безопасности, в частности в Донецкой и Херсонской областях.

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