'Народный' iPhone 17e сравнили с iPhone 17: стоит ли переплачивать $200

Несмотря на то, что оба смартфона работают на новейшем чипе Apple A19 и поддерживают Apple Intelligence, разница между ними все равно заметная.

Apple сегодня предлагает два относительно доступных смартфона – iPhone 17e и iPhone 17. Несмотря на то, что оба смартфона работают на новейшем чипе Apple A19 и поддерживают Apple Intelligence , разница между ними все равно заметная.

Журналисты портала GSMArena протестировали оба устройства и ответили, стоит ли переплата в 200 долларов за iPhone 17.

Оба смартфона получили алюминиевую рамку, стеклянную заднюю панель и защиту Ceramic Shield 2. Кроме того, устройства имеют сертификацию IP68 и могут выдерживать погружение в воду на глубину до 6 метров до 30 минут.

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При этом iPhone 17e немного компактнее и легче. Его размеры составляют 146,7 × 71,5 × 7,8 мм при весе 169 г. У iPhone 17 – 149,6 × 71,5 × 8 мм и 177 г соответственно.

Главное визуальное отличие находится спереди: iPhone 17e сохранил более крупный вырез ("челку") в стиле старых моделей, тогда как iPhone 17 получил современный Dynamic Island.

iPhone 17e оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с разрешением 1170 × 2532 и частотой обновления 60 Гц. У iPhone 17 экран больше – 6,3 дюйма. Здесь используется LTPO OLED с разрешением 1206 × 2622 пикселя и частотой 120 Гц. Кроме того, дисплей поддерживает Dolby Vision и заметно ярче.

Именно экран стал одним из самых заметных отличий между двумя моделями. На iPhone 17 прокрутка интерфейса и анимации выглядят плавнее благодаря 120 Гц, тогда как iPhone 17e ограничен стандартными 60 Гц.

iPhone 17e неожиданно выигрывает по автономности

iPhone 17e получил аккумулятор большей емкости – 4005 против 3692 мАч у iPhone 17. А поскольку его дисплей меньше, он потребляет меньше энергии.

В тесте GSMArena iPhone 17e проработал 15 часов 30 минут против 14 часов 59 минут у iPhone 17. При этом результаты отдельных сценариев различаются: iPhone 17 дольше держит заряд при просмотре видео и в играх, а iPhone 17e показал преимущество в звонках и веб-серфинге.

По скорости зарядки преимущество на стороне iPhone 17. С использованием адаптера на 40 Вт или выше телефон заряжается от 0 до 100% примерно за 85 минут. iPhone 17 имеет ограничение по мощности 20–26 Вт, а для полной зарядки требуется уже 94 минуты.

Еще заметнее различие при беспроводной зарядке: iPhone 17 поддерживает MagSafe и Qi2 на мощности до 25 Вт, а iPhone 17e ограничен 15 Вт.

Производительность почти одинаковая

Оба смартфона работают на чипе Apple A19 и оснащены 8 ГБ оперативной памяти. Базовый объем накопителя также одинаковый – 256 ГБайт. Главное различие заключается в графическом процессоре. В iPhone 17 используется пятиядерный GPU, тогда как в iPhone 17e – четырехъядерный.

Это отражается прежде всего на результатах графических тестов: iPhone 17 набрал 5134 балла в 3DMark Wild Life против 4226 у iPhone 17e. Правда, в повседневной работе разницу вы вряд ли заметите.

Также iPhone 17 предлагает более современные стандарты подключения: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и Ultra Wideband. У iPhone 17e – Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Камеры: здесь разница заметнее

iPhone 17e получил одну основную камеру на 48 Мп. Сверхширокоугольного модуля у него нет. iPhone 17 оснащен двумя задними камерами: основной на 48 Мп и сверхширокоугольной. Кроме того, у него более современная селфи-камера на 18 Мп, способная делать как вертикальные, так и горизонтальные снимки.

При съемке днем основные камеры двух моделей дают довольно похожий результат при 1-кратном увеличении. Однако при 2-кратном зуме iPhone 17 демонстрирует больше деталей. Еще более очевидное преимущество появляется при съемке с широким углом.

В темноте основные камеры обоих смартфонов снимают похоже. У iPhone 17e снимки могут быть немного более шумными, а iPhone 17 лучше справляется с детализацией при 2-кратном увеличении.

С видео ситуация аналогичная: оба смартфона умеют записывать ролики в 4K при 60 кадрах в секунду, хотя iPhone 17 дополнительно позволяет снимать на сверхширокоугольную камеру.

iPhone 17 или iPhone 17e: какой выбрать

По словам GSMArena, iPhone 17e нельзя назвать просто урезанной версией iPhone 17. Он действительно уступает старшей модели по дисплею, камерам, графической производительности и скорости зарядки, но при этом предлагает более компактный корпус, немного лучшую автономность и тот же процессор A19.

Главное преимущество iPhone 17e – цена. За 599 долларов покупатель получает современный процессор, 256 ГБ памяти в базовой версии и практически тот же опыт работы с iOS.

Но доплатить за iPhone 17 все же стоит, если есть такая возможность, считают обозреватели. У него великолепный дисплей на 120 Гц, сверхширокоугольная камера, улучшенные селфи, более быстрая зарядка, более производительный GPU и современные стандарты беспроводной связи.

Напомним, этой осенью Apple представила только три смартфона на своей сентябрьской презентации. Компания изменила привычный график релизов, решив полностью разделить флагманскую и базовую линейки. Обычные версии iPhone 18 и тонкий iPhone Air 2 появятся в начале 2027 года.

Примерно в это же время выйдет среднебюджетный iPhone 18e и, если верить слухам, он сохранит экран с частотой обновления 60 Гц, но получит Dynamic Island.

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