'Война приближается': страны Балтии отчаянно готовятся к обороне, – The Atlantic

Эстонцы, литовцы и латвийцы намерены оказывать упорное сопротивление с первых часов вторжения.

Литва, Латвия и Эстония готовятся к возможному российскому нападению, одновременно укрепляя собственные оборонные возможности и отрабатывая сценарии, при которых помощь Соединенных Штатов может быть ограниченной или не поступить вовсе. Об этом в материале для журнала The Atlantic пишет журналист Исаак Стенли-Бекер, который провел месяц в странах Балтии, наблюдая за военными учениями и общаясь с политическим и военным руководством.

Одним из таких учений стала масштабная симуляция в литовском селе Бездонис. В ходе неё члены Литовского союза стрелков отрабатывали нападение на позиции условного российского противника, эвакуацию раненых, передачу разведданных и другие действия в условиях войны.

Главнокомандующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас пояснил, что страна стремится продемонстрировать потенциальному противнику готовность к сопротивлению.

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"Враг должен знать, что если он ступит хотя бы одной ногой на нашу территорию, мы нанесём ответный удар", – заявил он.

Автор публикации отмечает, что даже ограниченное вторжение России могло бы вызвать серьезный кризис, если НАТО не сможет оперативно выполнить обязательства по статье 5. Бывший генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на вопрос автора, уверен ли он в готовности Дональда Трампа защищать Прибалтику, ответил: "Мы основываем нашу безопасность на этом".

В материале отмечается, что балтийские страны уже строят оборону, рассчитанную на сопротивление с первых часов возможного конфликта. Литва укрепляет границу с Беларусью противотанковыми рвами и бетонными заграждениями, известными как "зубы дракона". Также планируется создать сеть инфракрасных камер и акустических датчиков, данные с которых могут анализироваться с помощью искусственного интеллекта. В то же время армии трёх стран активно развивают использование беспилотников, опираясь, в частности, на опыт Украины.

Согласно сценарию, описанному в публикации, в случае нападения России именно первые 72 часа могут стать критическими для сдерживания российских войск до прибытия подкреплений. Балтийские государства не располагают достаточными силами, чтобы вести длительную войну на изнурение без поддержки союзников, поэтому пытаются максимально затруднить продвижение противника.

В то же время в Литве уже проводятся учения, рассчитанные на ситуацию, когда американская помощь задерживается или не поступает. Европейские союзники усиливают своё присутствие в регионе, но, как отмечает автор, заменить отдельные американские возможности, в частности спутниковую разведку и дальнобойное вооружение, будет сложно.

В конце материала Стэнли-Бекер отмечает, что балтийские страны не отказываются от расчёта на США, однако одновременно готовятся действовать самостоятельно.

"Они верят, что война с Россией приближается. Они предпочли бы иметь американскую поддержку, когда она начнётся. Но они будут воевать и без Соединённых Штатов, если это потребуется", – пишет журналист.

Российская угроза для Европы

Как писал УНИАН, последние инциденты в воздушном пространстве Европы и диверсии вызвали дискуссии о возможном нападении России на НАТО, но большинство европейских чиновников не видят признаков подготовки масштабного наземного наступления.

В то же время все признают, что Москва активно наращивает гибридные атаки – диверсии, кибератаки и операции против стран Альянса, что создает реальную угрозу эскалации. Европейские лидеры предупреждают о риске ударов по цепочкам поставок оружия для Украины и пытаются сохранить единство в ответ на давление Кремля.

Часть экспертов считает, что Россия стремится использовать политические разногласия внутри НАТО, постепенно проверяя готовность Альянса к коллективной обороне.

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