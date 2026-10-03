'То, что им обещают, – ложь': премьер-министр Албании высказался по поводу вступления Украины в ЕС

По мнению премьер-министра Албании Эди Рамы, Украина никогда не будет принята в ЕС в рамках обычной процедуры вступления.

Премьер-министр Албании Эди Рама резко раскритиковал подход ЕС к переговорам о вступлении Украины в ЕС в интервью Die Welt.

Рама вспомнил процесс вступления в ЕС стран Западных Балкан и напомнил о том, что в 1989 году Восточной Германии не предписывали выполнять все 33 раздела переговоров о вступлении.

"ЕС, по-видимому, будет требовать от нас ещё больших усилий. Но мы хотим быть его частью. Посмотрите на Украину. То, что им обещают, – это ложь", – заявил премьер Албании.

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По мнению Рамы, Украину никогда не примут в ЕС в рамках обычного процесса вступления.

"Их никогда не примут в рамках обычного процесса вступления с соблюдением всех критериев. Это всем известно. Реалистичным решением было бы привлечь Украину к переговорам уже сейчас и предоставить ей полноправное членство на основе заслуг", – пояснил он.

В статье отмечается, что Албания – страна с населением 2,5 миллиона человек – считается одним из самых перспективных кандидатов среди шести стран Западных Балкан на вступление в ЕС до 2030 года.

По словам премьер-министра Албании, Западные Балканы представляют собой "дыру" посреди ЕС. Издание пояснило, что он имел в виду отсутствие членства в блоке, которое чревато пагубными последствиями.

Рама сравнил ситуацию с отсутствием членства в ЕС для Западных Балкан с открытой брюшной полостью:

"Открытый живот – это плохо. Это грозит инфекциями, ранами, гниением. Россия – это вирус. Радикальный ислам – это вирус. Преступность – это вирус".

Рама упомянул, что у председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен семеро детей.

"Нас тоже семеро – семь государств, которые хотят присоединиться к ЕС. Что лучше: воспитывать детей в семье или оставлять их снаружи, пока они не повзрослеют? Конечно, у ребенка за столом меньше прав. Он не может требовать всего. Но там, снаружи, риски велики. Один ребёнок подружится с российскими бандитами. Другой подсадится на китайские игрушки. Третий откроет для себя экстремизм и взорвёт весь район", – сказал премьер Албании.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению европейского комиссара по вопросам расширения Марты Кос, Украина не сможет вступить в ЕС в следующем году. Кос отметила, что дату 1 января 2027 года определил президент Украины Владимир Зеленский. Она подчеркнула, что вступление основано на принципе заслуг. В то же время европейский комиссар надеется, что до конца года будет открыто как можно больше кластеров.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что вступление Украины в Европейский Союз должно происходить без каких-либо ускоренных процедур. Мадьяр напомнил, что с Украиной было заключено политическое соглашение о восстановлении языковых, образовательных, культурных и других прав венгерского меньшинства. Украина приняла соглашение, в котором указаны конкретные сроки, но Венгрия пока не видит, чтобы что-то происходило. Мадьяр добавил, что его страна может согласиться на процесс вступления Украины на основе заслуг, без каких-либо исключительных или ускоренных процедур.

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