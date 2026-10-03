Фонд Украины и США заключили первое соглашение о важных полезных ископаемых, – Reuters

Долгожданное первое соглашение о добыче полезных ископаемых позволит привлечь около 30 миллионов долларов в "совместную инвестиционную платформу".

Совместный американо-украинский инвестиционный фонд по восстановлению заключил свою первую сделку в сфере критически важных полезных ископаемых, а также четыре других новых проекта, сообщил агентству Reuters один из ведущих американских чиновников фонда.

Издание уточнило, что фонд, созданный в рамках соглашения о полезных ископаемых, которое обе страны подписали в апреле прошлого года по инициативе президента США Дональда Трампа, сосредоточивается на пяти стратегических секторах – от полезных ископаемых и обороны до энергетики и инфраструктуры.

Руководитель инвестиционного отдела Американской корпорации международного финансового развития Конор Коулман отметил, что общий объем проектов фонда в настоящее время составляет около 70 миллионов долларов и свидетельствует о поддержке Вашингтона Киеву в длительной войне с Россией.

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"Для украинского народа чрезвычайно важно, чтобы мы инвестировали именно сейчас", – сказал Коулман в интервью, имея в виду постоянные потери, которые несет Украина в преддверии очередной зимы.

Долгожданное первое соглашение о добыче полезных ископаемых позволит привлечь примерно 30 миллионов долларов в "совместную инвестиционную платформу".

Коулман отметил, что сначала компания сосредоточится на горнодобывающих проектах на начальной стадии по всей Украине и будет ориентироваться на месторождения редкоземельных элементов, урана, бериллия и циркония.

"Все они входят в перечень критически важных минералов США, поэтому это очень хорошо согласуется с тем, что мы стремимся сделать с точки зрения приоритетов администрации США", – добавил он.

Два других новых проекта, о которых было объявлено в пятницу, направлены на укрепление энерго- и теплосетей Украины после усиления российских атак на ключевые объекты инфраструктуры в преддверии зимы.

Фонд также приобретет долю в капитале платформы по комбинированному производству тепла и электроэнергии, предназначенной для содействия строительству и эксплуатации ряда "энергетических хабов", призванных восстановить поврежденное электро- и теплоснабжение домохозяйств.

Коулман также отметил, что фонд ищет дополнительный капитал для увеличения своих мощностей.

Соглашение Украины и США о недрах

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента США Дональда Трампа, заключенное между США и Украиной соглашение о полезных ископаемых дает его стране возможность "в любой момент" получить доступ к этим ресурсам. Глава Белого дома отметил, что США "могут взять практически всё, что захотят". По словам Трампа, "Украина очень богата, имеет очень плодородные земли, а также значительные запасы редкоземельных элементов". Трамп подчеркнул, что это было "достаточно выгодное соглашение".

Также мы писали, что заместитель министра экономики и окружающей среды Егор Перелигин сообщил, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления планирует до конца 2026 года профинансировать как минимум два новых проекта в Украине. По его словам, один проект инвестиционный фонд уже профинансировал и реализовал. В частности, речь идет об оборонной компании Sine Engineering, которая занимается радиотехнологическими модулями для противодействия российским войскам. По его словам, в настоящее время фонд рассматривает ряд проектов в нескольких стратегических сферах.

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