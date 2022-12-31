Указ распространяется на военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел России.

После десяти месяцев полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин выводит коррупцию в России на институциональный уровень и легализует мародерство в Украине.

Как говорится в сводке Института изучения войны (ISW), президент страны-агрессора планирует за счет коррупции подавить диссидентов, выступающих против войны в Украине.

Как говорится в материале, Путин открыл дверь для дальнейшей институционализации коррупции, в тот момент, когда 29 декабря от утвердил указ, который освобождает всех чиновников, в том числе военных и силовиков, от обязанности обнародовать декларации о доходах. Кроме того данным распоряжением российский диктатор фактически отменяет запрет на получение военными "благотворительных подарков" в связи с их участием в войне против Украины.

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Указ распространяется на военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел России, проходящих службу в Росгвардии и правоохранительных органах, сотрудников уголовно-исполнительной системы и следственной системы России, а также сотрудников оккупационных "администраций" на временно захваченных территориях Украины.

Вторжение в Украину и крах российской экономики:

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России. 27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

Самые богатые люди России 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

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