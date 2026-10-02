У Трампа рассказали, будет ли НАТО атаковать Россию

Представитель США при НАТО считает, что агрессия РФ из-за отсутствия успехов на поле боя в Украине.

НАТО, которому РФ недавно направила письма с угрозами, будет защищать каждый дюйм территории, но в тоже время не ориентированы на наступательные действия. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире CNBC.

По его словам, было чётко донесено до российской стороны, что НАТО - оборонительный альянс.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, но в тоже время мы не ориентированы на наступательные действия. Мы не стремимся атаковать Россию или каким-либо образом ставить под угрозу её интересы", - сказал он.

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При этом Уитакер подчеркнул, что из-за отсутствия успехов на поле боя в Украине, Россия пытается выплеснуть свою агрессию. Он сказал, что НАТО продолжит работать над тем, чтобы завтра быть ещё более подготовленными для защиты стран-членов Альянса.

Угрозы РФ в сторону Запада

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин выдал порцию новых угроз в сторону Запада и лживых заяв о войне в Украине. Он заявил, что Россия "не хотела воевать", а якобы была вынуждена начать боевые действия из-за политики Запада и Украины. Путин также начал снова пугать применением в мире оружия, которое "может уничтожить все живое.

"Мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех", - сказал он.

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