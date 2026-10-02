Евросоюз поставил Украине жесткие условия для продолжения финансирования, - FT

Это решение было принято в то время, как Украина сталкивается с участившимися российскими ударами по гражданской инфраструктуре.

Брюссель отклонил запрос Украины о предоставлении дополнительной финансовой помощи в текущем году, потребовав от Киева проведения обещанных реформ как условия для получения дальнейшего финансирования от ЕС. Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что это решение было принято в то время, как Украина сталкивается с участившимися российскими ударами по гражданской инфраструктуре, а парламент страны испытывает трудности с принятием реформ, необходимых для разблокирования помощи со стороны ЕС и других доноров.

Киев оценил дополнительные потребности в сфере обороны в 27 миллиардов евро и обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь покрыть этот дефицит за счет досрочного предоставления траншей из кредитного пакета ЕС на сумму 90 миллиардов евро, согласованного в конце прошлого года.

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Важно, что этот кредит был рассчитан на покрытие большей части финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах с выделением до 45 миллиардов евро ежегодно при условии выполнения определенных этапов реформирования. Однако в текущем году было выделено лишь 15,7 миллиарда евро, отчасти из-за задержек с выполнением требований по реформам.

Но Брюссель отклонил просьбу о досрочном выделении средств, запланированных на 2027 год, и вместо этого настоял на выполнении Киевом условий, которые могли бы открыть доступ примерно к 34 миллиардам евро помощи ЕС уже в этом году.

Реформы, которые Украина должна провести для получения финансирования, включают отмену освобождения от уплаты НДС для мелких посылок и введение новых правил налогообложения для цифровых платформ.

Обе меры были одобрены парламентом, однако принятые законы содержат спорную поправку, ослабляющую правила в отношении "политически значимых лиц" - ужесточение этих правил было одним из требований ЕС для усиления борьбы с коррупцией. Если эта поправка вступит в силу, она может поставить под угрозу выполнение Украиной условий, необходимых для получения помощи от ЕС.

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос направили письмо спикеру парламента Украины, подчеркнув, что Украина по-прежнему может рассчитывать на дополнительную финансовую помощь в 2026 году при условии выполнения требуемых реформ. В нем сказано:

"Крайне важно не допустить ослабления действующих на Украине механизмов контроля в отношении политически значимых лиц".

Деньги для Украины

В совместном заявлении, опубликованном в четверг, Украина и Европейская комиссия сообщили, что определили способы покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год. Также подтвердили шаги, необходимые для обеспечения своевременного выделения средств.

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