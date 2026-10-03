Зеленский попросил Трампа ввести санкции против РФ и Китая из-за российского аналога Starlink

По словам экспертов, система "Рассвет" может существенно усилить диверсионную кампанию РФ против европейских союзников Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против российских и китайских компаний, которые, по словам украинского лидера, участвуют в разработке спутниковой сети, конкурирующей со "Starlink" Илона Маска. Об этом пишет Financial Times.

Издание напомнило, что ранее в этом году Маск заблокировал доступ для российских оккупантов после того, как они начали использовать Starlink для наведения дронов, атакующих Украину. По словам Зеленского, это вынудило Россию ускорить планы по созданию собственной спутниковой сети "Рассвет" при помощи Китая.

Он рассказал FT, что Китай сотрудничает с РФ над этой технологией и что "Рассвет" может заработать "до конца этого года или в начале следующего".

Видео дня

"Мы знаем, что Китай работает над спутниками, работает над возможностью помочь России создать аналог Starlink", – отметил Зеленский.

Глава государства предупредил, что такая способность позволит Кремлю повысить точность авиаударов, ведь российский диктатор Владимир Путин усиливает свою воздушную кампанию против Украины, пытаясь заставить ее подчиниться этой зимой.

По словам Зеленского, он "несколько раз" просил Трампа, чтобы его администрация ввела санкции против причастных организаций, в частности в прошлом месяце в Нью-Йорке, когда он встретился с президентом США на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Что говорят эксперты

В то же время военный эксперт Института исследований внешней политики, работающий в Киеве, Роб Ли подчеркнул:

"Система "Рассвет" не будет такой эффективной, как "Starlink", но Россия может начать использовать её для передачи видеоматериалов [с беспилотников] на командные пункты в качестве лучшей альтернативы Wi-Fi-мостам".

Он считает, что спутниковую сеть можно использовать для наземных, морских и ударных БПЛА средней дальности.

Ли отметил, что до того, как её заблокировали, российская армия использовала Starlink на своих воздушных дронах "Молния" и "Италмас" BM-35, с помощью которых наносила удары по важным целям в Украине.

"Российские бригады до сих пор используют "Starlink" на оккупированных территориях Украины для передачи видеоматериалов с дронов "Mavic" – небольших дронов, которые часто используются для разведки, – на командные пункты, но им не хватает терминалов с "белым списком", чтобы установить их на дроны", – добавил эксперт.

Ли считает, что "Рассвет" может существенно усилить диверсионную кампанию РФ против европейских союзников Украины.

"С помощью "Рассвета" дронами можно будет управлять из Москвы в других странах", – сказал он.

FT напомнило, что российские захватчики могут повторить украинскую операцию "Паутина", в ходе которой против российских авиабаз были задействованы десятки небольших ударных дронов с видом от первого лица.

О чем еще просил Зеленский

Также Зеленский добивался от Трампа разрешения для ВСУ запускать беспилотники, оснащенные системой "Starlink", на расстояние до 200 км вглубь территории России для поражения пусковых установок баллистических ракет и площадок запуска дронов. Сейчас украинские бойцы могут использовать эту систему только в пределах границ страны.

Президент Украины подчеркнул, что Трамп сказал ему, будто решение должен принять Маск, тогда как бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Маск уже дал согласие и что решение остается за президентом США.

"Президент Трамп сказал мне, что поддерживает это", – заявил Зеленский в четверг, добавив, что американский лидер сказал: "Спросите Илона".

Также украинский лидер, общаясь с Трампом, настаивал, что атаки дронов в России, управляемых системой Starlink, могут привести к "настоящей деэскалации" и даже к миру, ведь заставят Путина вернуться за стол переговоров.

По его словам, в случае возникновения опасений со стороны администрации Трампа или Маска систему можно легко "отключить".

Система Starlink на войне в Украине – последние новости

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине не хватает покрытия Starlink. По его словам, Украине нужны расширенные возможности, обеспечивающие более широкое покрытие.

"Эти возможности крайне необходимы нам, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы, с которых запускают ракеты, терроризирующие гражданское население Украины", – отметил Буданов.

Также сообщалось, что радикальные путинисты предлагают уничтожить Starlink, взорвав все спутники на орбите. В частности, академик Сергей Глазьев и олигарх Константин Малофеев заявили, что Россия способна перерезать каналы связи на дне океанов, чтобы нарушить работу дата-центров.

"Starlink – это не геостационарная группировка спутников, они движутся с огромной скоростью. Уничтожить спутники только над Украиной невозможно. Нужно наносить удары по всей системе целиком", – написали они.

Вас также могут заинтересовать новости: